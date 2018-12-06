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06.12.18 09:24
Авиакомпания "Сибирь" вернет прямые рейсы между Якутском и Москвой с февраля 2019 года
"Авиакомпания "Сибирь" подтвердила готовность выполнять прямые рейсы Якутск - Москва - Якутск с февраля 2019 г. Рейсы будут регулярные, за исключением воскресенья. Полеты будут выполняться на воздушном судне Airbus A321", - говорится в сообщении.
В настоящее время у S7 нет прямых рейсов до Москвы, два рейса ежедневно выполняются до Новосибирска (Толмачево). С появлением рейса Якутск - Москва (Домодедово) - Якутск количество рейсов до Толмачево сократится до одного.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" откажется от полетов в аэропорт Якутска на время реконструкции там ВПП. Рейсы планировалось прекратить выполнять после 28 октября 2018 года.
"Аэрофлот" объяснял свой отказ от полетов тем, что у компании нет самолетов Boeing-737-700, единственных способных сесть на укороченной для ремонта ВПП. Кроме того, "при такой полосе с допусками пилотов тоже есть определенные проблемы".
Позднее глава Якутии Айсен Николаев сообщил о договоренности с руководством авиаперевозчика о том, что рейсы все же будут выполняться с 1 декабря.
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