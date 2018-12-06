Авиакомпания "Сибирь" вернет прямые рейсы между Якутском и Москвой с февраля 2019 года

06.12.18 09:24

© РИА Новости. Марина Лысцева

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Якутск" достиг договоренности с авиакомпанией "Сибирь" (группа компаний S7) о возобновлении прямых рейсов Якутск - Москва (Домодедово) с февраля 2019 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Авиакомпания "Сибирь" подтвердила готовность выполнять прямые рейсы Якутск - Москва - Якутск с февраля 2019 г. Рейсы будут регулярные, за исключением воскресенья. Полеты будут выполняться на воздушном судне Airbus A321", - говорится в сообщении.

В настоящее время у S7 нет прямых рейсов до Москвы, два рейса ежедневно выполняются до Новосибирска (Толмачево). С появлением рейса Якутск - Москва (Домодедово) - Якутск количество рейсов до Толмачево сократится до одного.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" откажется от полетов в аэропорт Якутска на время реконструкции там ВПП. Рейсы планировалось прекратить выполнять после 28 октября 2018 года.

"Аэрофлот" объяснял свой отказ от полетов тем, что у компании нет самолетов Boeing-737-700, единственных способных сесть на укороченной для ремонта ВПП. Кроме того, "при такой полосе с допусками пилотов тоже есть определенные проблемы".

Позднее глава Якутии Айсен Николаев сообщил о договоренности с руководством авиаперевозчика о том, что рейсы все же будут выполняться с 1 декабря.