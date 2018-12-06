Четвертая по счету ТОР создана в Кузбассе

06.12.18 09:27

© РИА Новости. Борис Приходько

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ создало территорию опережающего развития (ТОР) "Прокопьевск" в Кемеровской области, сообщается в постановлении правительства.

ТОР создана на территории Прокопьевского городского округа.

В перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим при осуществлении инвестпроектов в ТОР, включено 24 вида деятельности. В том числе производство продуктов, текстильных изделий, одежды, электрооборудования, компьютеров, а также электронных и оптических изделий, деятельность в области образования, здравоохранения, спорта, отдыха и развлечений.

Минимальный объем капвложений для резидентов ТОР в рамках реализации инвестпроекта установлен в размере 2,5 млн рублей, минимальное количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестпроекта, - 10.

В настоящее время на территории Кемеровской области уже действуют три ТОР - в городах Юрга, Анжеро-Судженск и Новокузнецк.