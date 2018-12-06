Пять междугородних автобусов остановились на трассах из-за морозов в Новосибирской области

06.12.18 09:36

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Помощь потребовалась водителям пяти автобусов, моторы которых заглохли в течение минувших суток в Новосибисркой области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Новосибирские автоинспекторы оказали помощь водителям и пассажирам пяти автобусов, моторы которых также заглохли от мороза, в Чулымском, Черепановском, Искитимском и дважды - в Болотнинском районах Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В частности, на 61-м километре автодороги Р-256 замерз двигатель у автобуса Neoplan, следовавшего из Казахстана в Новосибирск.

Экипаж полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области организовал пересадку 29 пассажиров в другой междугородний автобус, а замерзшее транспортное средство с помощью тягача доставил для обогрева на площадку одного из автопредприятий.

Также вечером в среду в Мошковском районе на автодороге Р-255 "Новосибирск-Иркутск", где температура воздуха местами достигала 40 градусов мороза, инспектор полка ДПС оказал помощь замерзающему водителю неисправного автомобиля Mitsubishi Canter.

Полицейский доставил мужчину в ближайшее кафе, а его автомобиль переместил на стоянку.

В Хакасии, сообщает пресс-служба правительства региона, из-за 40-градусных морозов временно отменены рейсы пассажирских маршрутов в поселок Коммунар, села Шира и Сарала, Каратуз и в город Ачинск.

"Республиканское министерство транспорта и дорожного хозяйства обращает внимание руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих грузовые и пассажирские автобусные перевозки, а также граждан-владельцев транспортных средств, на необходимость соблюдения правил эксплуатации транспортных средств в зимний период, для обеспечения своей безопасности и безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.