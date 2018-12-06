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06.12.18 11:25
Более десятка детей подхватили кишечную инфекцию в одном из детсадов Нижнего Тагила
Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ведомства, заболели 15 детей, они не были госпитализированы. "С 3 декабря начали регистрироваться случаи", - добавил собеседник агентства.
Специалисты ведомства проводят эпидрасследование в дошкольном учреждении.
"Группы, в которых зарегистрированы заболевшие, закрыты на карантин. Отобран материал для лабораторных исследований", - говорится в сообщении ведомства.
Также сотрудники Роспотребнадзора обследовали персонал детсада и организатора питания ООО "ОМС-Лечебное питание".
"Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, в том числе на пищеблоке", - отмечается в пресс-релизе.
Работа детского сада приостановлена с 6 декабря.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, по факту недомогания 15 воспитанников детсада проводится проверка.
"Предварительно установлено, что причиной произошедшего могли стать многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, в том числе на пищеблоке", - говорится в пресс-релизе.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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