Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения "скорой" и легковушки на Кубани

06.12.18 10:21

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Автоавария с участием автомобиля и кареты скорой помощи произошла в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, шестеро человек погибли, сообщили в МВД.

"На 9-м километре автодороги Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная в районе станицы Некрасовская произошло столкновение автомобиля ВАЗ 2114 с каретой скорой помощи. В результате ДТП на месте погибли 6 человек, находящиеся в автомобиле ВАЗ, среди которых двое детей", - говорится в сообщении на сайте ГУ МВД Краснодарского края.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое сотрудников скорой помощи и ещё один пассажир легкового автомобиля, отметили в ведомстве.

Личность водителя легковушки установлена, им оказался 18-летний местный житель, не имеющий водительских прав, отмечает пресс-служба.

По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария.

Кроме того, установлены личности двух его пассажиров: 22-летняя местная жительница погибла на месте аварии, 11-летний подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС регулируют движение с целью минимизации заторовой ситуации, отмечается в сообщении.