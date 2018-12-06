|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.12.18 10:21
Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения "скорой" и легковушки на Кубани
"На 9-м километре автодороги Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная в районе станицы Некрасовская произошло столкновение автомобиля ВАЗ 2114 с каретой скорой помощи. В результате ДТП на месте погибли 6 человек, находящиеся в автомобиле ВАЗ, среди которых двое детей", - говорится в сообщении на сайте ГУ МВД Краснодарского края.
С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое сотрудников скорой помощи и ещё один пассажир легкового автомобиля, отметили в ведомстве.
Личность водителя легковушки установлена, им оказался 18-летний местный житель, не имеющий водительских прав, отмечает пресс-служба.
По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария.
Кроме того, установлены личности двух его пассажиров: 22-летняя местная жительница погибла на месте аварии, 11-летний подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу.
В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС регулируют движение с целью минимизации заторовой ситуации, отмечается в сообщении.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket