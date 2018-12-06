КС РФ огласит решение по делу о границах между Ингушетией и Чечней 6 декабря

06.12.18 10:37

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд РФ на заседании в четверг обнародует решение по делу о границах между Ингушетией и Чечней, сообщила пресс-служба суда.

"В четверг в 10.00 Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу о проверке конституционности соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой и закона республики Ингушетия "Об утверждении соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой", - говорится в сообщении.

Рассмотрение запроса главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова состоялось 27 ноября.

8 ноября глава Ингушетии Ю.-Б.Евкуров обратился в КС РФ с просьбой проверить конституционность соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой и закона республики Ингушетия "Об утверждении соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой".

Как отмечалось в материалах пресс-службы суда, закон был оспорен группой депутатов ингушского парламента, обратившихся в КС республики Ингушетии, который 30 октября 2018 года признал закон и процедуру его принятия не соответствующими конституции субъекта, и постановил, что соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме.

"Заявитель полагает, что вопрос, рассмотренный КС РИ, был ему неподведомственен. По мнению Ю.-Б.Евкурова, при определении конституционности закона необходима оценка самого соглашения, что относится к компетенции Конституционного суда РФ, поскольку именно КС РФ уполномочен разрешать дела о соответствии конституции РФ договоров между органами госвласти субъектов РФ", - говорилось в пресс-релизе.

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носила легитимный характер. Манифестанты перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.