Путин примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

06.12.18 10:46

© РИА Новости. Михаил Климентьев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в четверг отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальной встрече глав СНГ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩИЕ РЫНКИ НЕФТИ И ГАЗА, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

В заседании ВЕЭС примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также исполняющий обязанности премьер-министра Армении. Ожидается, что лидеры обсудят итоги года и перспективы совместной работы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что заседание будет состоять из двух сессий. Первая пройдет в закрытом режиме. На ней лидеры обсудят актуальные вопросы внутрисоюзного сотрудничества, цифровую экономику, а также формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Участникам заседания предстоит согласовать нормативы распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕврАзЭС.

Ю.Ушаков рассказал, что российская сторона подготовила проект декларации об углублении интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

"Документ предусматривает наращивание совместных усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, развитию торгово-инвестиционных связей, укреплению производственной и технологической кооперации", - сказал помощник президента.

Вторая часть заседания пройдет в расширенном составе. К обсуждению присоединится президент Молдавии, которая является страной-наблюдателем при ЕврАзЭС. Участники заседания обсудят согласованные решения и подведут итоги работы.

"Повестка дня заседания в расширенном составе включает в себя обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества, в том числе основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год, вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Ираном, и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР", - сказал помощник президента.

В следующем году председательство в ЕврАзЭС перейдет от России к Армении. Как ожидается, на заседании будет названо ориентировочное место и время проведения следующего заседания.

Ю.Ушаков заметил, что участники заседания не планируют обсуждать возможное присоединение Сирии к Евразийскому экономическому союзу.

ДРУЖЕСКИЙ ОБЕД ЛИДЕРОВ СНГ

В четверг В.Путин также примет участие во встрече глав стран СНГ, которая пройдет в неформальной обстановке. Как сообщил Ю.Ушаков, все страны будут представлены на высшем уровне.

"Встреча глав государств СНГ пройдет в неформальной обстановке. Лидеры встретятся, сфотографируются на фоне флагов своих государств. Затем состоится неформальная беседа, в которой каждый участник СНГ может поднять любой вопрос. Эта встреча будет проведена в формате дружеского обеда", - сказал Ю.Ушаков на брифинге.

САММИТ ОДКБ ДО КОНЦА ГОДА НЕ СОСТОИТСЯ

Изначально предполагалось, что 6 декабря состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности, о проведении которого лидеры договорились на встрече в Астане.

Однако, как сообщил помощник президента РФ Ю.Ушаков, позднее было принято решение не проводить заседание, в том числе по просьбе армянской стороны.

"На предыдущей встрече в Астане об этом лидеры условились (провести саммит ОДКБ 6 декабря), а потом с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 числа, решили заседание ОДКБ не проводить", - сказал Ю.Ушаков.

Он заметил, что до конца года саммит ОДКБ, скорее всего, не состоится. В связи с этим исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ временно является российский представитель - Валерий Семериков.