Томские ученые научились прогнозировать рецидив туберкулеза почти со 100%-ной точностью

06.12.18 11:09

© РИА Новости. Александр Полегенько

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) создали компьютерную модель, которая может с точностью более 95% определять пациентов, подверженных лекарственно-устойчивым формам туберкулеза, сообщает пресс-служба вуза в четверг.

Исследование ученые ТГУ проводили совместно со специалистами Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), Томского областного туберкулезного диспансера и НИИ туберкулеза (Новосибирск).

"Медики предоставили базу данных с клиническими показателями 850 больных туберкулезом и информацией о рецидивах. Используя методы машинного обучения, из 120 исходных параметров ученые выявили более 30, на их основе была простроена модель, способная с очень высокой вероятностью прогнозировать рецидив, то есть выделять группу риска с лекарственной устойчивостью", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что применение программы на практике поможет фтизиатру определять степень риска рецидива и подбирать для пациента тот набор препаратов, который будет эффективен при его форме заболевания.

По словам проректора ТГУ по научной работе Юрия Кистенева, которые приводятся в сообщении, актуальность исследования обусловлена ростом заболеваемости туберкулезом во всем мире, и ситуация осложняется, в том числе увеличением числа пациентов с лекарственно-устойчивыми формами.

"В таких случаях терапия не дает нужного эффекта, у человека происходит рецидив заболевания, что приводит к заражению других людей. Чтобы снизить количество подобных случаев, необходимо в начале лечения оценивать риск рецидива при лечении пациента стандартными лекарственными препаратами", - пояснил Ю.Кистенев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году в мире заболело туберкулезом больше 10 млн человек, на Индию, Китай и РФ пришлось 47% случаев. В России за последние 10 лет доля впервые выявленных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью увеличилась в два раза, а на территории Томской области доля впервые выявленных больных за этот же период увеличилась в 1,5 раза.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.