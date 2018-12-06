Доступ в блокадную экспозицию Исаакиевского собора не будет ограничен после освящения придела Святой Екатерины

06.12.18 11:15

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Доступ на блокадную экспозицию Исаакиевского собора в связи с освящением придела Святой Екатерины не будет ограничен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея-памятника.

"Никаких ограничений в связи с проведением церковных служб на экспозицию, посвященную сохранению памятника в годы Великой Отечественной войны, нет и не будет. Вход на экспозицию "Чтобы помнили..." осуществляется со стороны северного портика. Он действует с начала открытия выставки в 2004 году по настоящее время и будет использоваться впредь", - отметили в музее.

По словам собеседника, доступ посетителей в алтарную часть собора всегда был закрыт. После освящения придела Святой Екатерины изменений не будет. Посетители Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" как имели возможность и право входить в придел, так будут пользоваться ими.

"Действительно, за алтарем находится технический вход в подвальные помещения. Он использовался и будет использоваться техническими, реставрационными и охранными службами музея", - добавил собеседник.

В начале декабря 2018-го стало известно, что ГМП "Исаакиевский собор" намерен предоставить придел Святой Екатерины РПЦ для проведения церковных служб. Освящение придела и праздничная церковная служба назначена на 7 декабря. В настоящее время литургии проходят в приделе святого Александра Невского, по праздникам - в центральном приделе.