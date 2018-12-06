Краснодарский край в ближайшие 5 лет намерен увеличить экспорт сельхозпродукции до $2,8 млрд - вице-губернатор

06.12.18 11:07

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край в ближайшие пять лет намерен увеличить экспорт сельхозпродукции в денежном выражении до $2,8 млрд, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"С начала года мы продали на зарубежные рынки кубанской сельхозпродукции на $1,6 млрд, рост в сравнении с прошлым годом 36%. В том числе экспорт зерна составил 7,4 млн тонн на $1,5 млрд, рост - 28%. Планируемые объемы экспорта зерна по итогам 2018 года - 9 млн тонн на $1,8 млрд. Также на 23% вырос экспорт растительного масла и в 2,8 раза - экспорт овощей, преимущественно гороха и нута. В ближайшие пять лет у нас в планах - увеличить объем экспорта сельхозпродукции в денежном выражении до $2,8 млрд", - сообщил А.Коробка.

"Мы настроены на работу таким образом, чтобы увеличивалась доля несырьевого экспорта, и та добавленная стоимость, которую мы сейчас теряем, продавая сырье, оставалась у нас в регионе. Задача реальная. В рамках антироссийских санкций мы сделали серьезный рывок, смогли заместить иностранный продукт нашим, конкурентоспособным по качеству и цене. Вспомните, раньше вся Россия покупала томатную пасту, импортируемую из Грузии или Азербайджана, а сегодня на прилавках страны - кубанская, произведенная из отечественного сырья и по нашим технологиям. Ее достаточно для самообеспечения, а значит следующий шаг - вывод ее на зарубежные рынки", - подчеркнул вице-губернатор.

По его словам, экспортный потенциал есть по большинству позиций, по самым скромным подсчетам это не менее полумиллиона тонн продукции переработки в год.

"Краевые комбинаты ежегодно вкладывают миллиарды в модернизацию, увеличение мощностей, внедрение передовых технологий. Общий объем инвестиций в основной капитал за последние годы составил порядка 80 млрд рублей. По ряду отраслей капитализация произошла в 2 раза. Кроме того, регулярно запускаются новые высокотехнологичные предприятия", - сообщил вице-губернатор.

Вместе с тем он отметил, что на новые рынки выйти не так легко.

"Нужно трезво смотреть на ситуацию - нашу продукцию хоть и высоко оценивают за рубежом, но нас там никто не ждет, конкуренция колоссальная. Для решения этой задачи мы плотно работаем с инвесторами, которые и сами заинтересованы в том, чтобы их продукция была представлена не только в России, но и в других странах. Тот же крахмальный завод "Гулькевичский" - собственники предприятия проводили модернизацию с перспективой не только заполнить российский рынок высокотехнологичными продуктами, но и представить их в странах зарубежья", - сказал вице-губернатор.

Кроме того, необходимо максимально демонстрировать продукцию краевых производителей зарубежным партнерам.

"К примеру, так мы сделали в этом году с кубанским вином, презентовав его немецкому бизнесу", - сказал он.