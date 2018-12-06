Соглашение и закон о границе Ингушетии и Чечни не противоречат Конституции РФ

06.12.18 11:21

© РИА Новости. Руслан Кривобок

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд РФ не нашел противоречий Основному закону страны в соглашении об установлении границ между Ингушетией и Чечней, а также в закрепившем его законе.

Постановление по данному делу КС РФ провозгласил на открытом заседании в четверг.

В материалах пресс-службы суда говорится: в постановлении Конституционный суд отметил, что, согласно Основному закону РФ, сложившиеся границы между субъектами могут быть изменены при передаче какой-то части территории с их взаимного согласия и утверждены Советом Федерации.

"Если границы между двумя сопредельными субъектами отсутствуют, то речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границ. В данном деле утверждение границы Советом Федерации не предполагается", - говорится в материалах пресс-службы.

КС напомнил, что граница между Ингушетией и Чечней с момента преобразования Чечено-Ингушской республики и до заключения соглашения от 26 сентября установлена не была.

В своем постановлении суд отметил, что органы власти субъекта РФ вправе создавать муниципальные образования в пределах своей территории. Пока границы самого субъекта не определены, границы муниципальных образований, сопредельных с другим субъектом Федерации, также нельзя рассматривать как утвержденные. Иное позволяло бы населению муниципальных образований блокировать фиксацию границы между субъектами, в то время как вопросы организации местного самоуправления являются вторичными по отношению к организации границы между субъектами РФ.

Суд подчеркнул, что Конституция РФ непосредственно не устанавливает, в каких случаях является обязательным проведение субъектами референдума для решения вопросов, связанных с их территориями.

"При этом Конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории, но только при изменении границ. Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границ с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границ с соседней республикой", - отмечается в материалах.

В своем постановлении суд подчеркнул, что закон Ингушетии об утверждении соглашения о границах с Чеченской республикой является специальным и содержит всего две статьи, которыми утверждается и вводится в действие данное соглашение. В связи с этим не предполагается ни изменение концепции законопроекта, ни внесение депутатами правок в текст. Таким образом, отступления от процедурных требований при принятии закона были связаны не с волеизъявлением, а с оформлением результатов голосования, что не даёт оснований для вывода о неконституционности закона.

Суд добавил, что КС Ингушетии уполномочен разрешать дела о соответствии Конституции республики не вступивших в силу договоров и соглашений, а запрет проверять конституционность вступившего в силу соглашения не может быть преодолен проверкой закона, утвердившего это соглашение.

"Признание такого закона неконституционным влечет возможность неправомерного прекращения действия заключенного договора", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, постановил КС РФ, соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон не противоречит Конституции РФ.

Рассмотрение запроса главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова состоялось 27 ноября.

8 ноября глава Ингушетии Ю.-Б.Евкуров обратился в КС РФ с просьбой проверить конституционность соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой и закона республики Ингушетия "Об утверждении соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой".

Как отмечалось в материалах пресс-службы суда, закон был оспорен группой депутатов ингушского парламента, обратившихся в КС республики Ингушетии, который 30 октября 2018 года признал закон и процедуру его принятия не соответствующими конституции субъекта, и постановил, что соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме.

"Заявитель полагает, что вопрос, рассмотренный КС РИ, был ему неподведомственен. По мнению Ю.-Б.Евкурова, при определении конституционности закона необходима оценка самого соглашения, что относится к компетенции Конституционного суда РФ, поскольку именно КС РФ уполномочен разрешать дела о соответствии конституции РФ договоров между органами госвласти субъектов РФ", - говорилось в пресс-релизе.

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носила легитимный характер.