Десяток многоэтажек и соцобъекты остались без тепла и горячей воды в Курске из-за аварии на трубопроводе

06.12.18 11:33

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты курского филиала ПАО "Квадра" ликвидируют прорыв трубопровода, в результате которого ограничена подача тепла и горячей воды в девять многоэтажных жилых домов и два соцобъекта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала.

"Сегодня наши специалисты проводят срочный ремонт тепловой сети на улице Пучковка. По предварительным данным, повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии металла", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в работах, которые планируется завершить к 13:00, задействованы две ремонтные бригады и пять единиц спецтехники филиала.