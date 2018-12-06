КС Ингушетии был не вправе принимать решение о неконституционности закона о границе с Чечней

06.12.18 11:34

© РИА Новости. Сергей Гунеев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд республики Ингушетия не имел полномочий по оспариванию закона об установлении границы с Чечней, заявил председатель КС РФ Валерий Зорькин.

"Конституционный суд республики Ингушетия был не вправе принимать решение, влекущее невозможность применения закона республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границ, а значит и утвержденного этим законом соглашения", - сказал В.Зорькин, зачитывая постановление Конституционного суда РФ по делу о границе между Ингушетией и Чечней в четверг.

Как сообщалось, Конституционный суд Ингушетии в октябре по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней признал закон неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года необходимо утвердить на референдуме республики.