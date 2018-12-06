Восемь экскурсионных "Зимних экспрессов" запустят между столицей и городами Подмосковья

06.12.18 11:37

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Новогодние экспрессы с 15 декабря курсировать с вокзалов столицы на экскурсии в города Подмосковья в сопровождении гидов, сообщает сайт мэра Москвы в четверг.

"Зимние экспрессы" будут перевозить экскурсионные группы в Истру, Дмитров, Сергиев Посад, Коломну и Волоколамск. Участники узнают историю этих древних городов, увидят их главные достопримечательности, а также побывают на разных предприятиях по изготовлению сладостей и сувениров. Пользуясь "Зимними экспрессами", туристы смогут спланировать время путешествия и избежать возможных дорожных затруднений", - приводятся в сообщении слова представителя пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Горожане также смогут ознакомиться с достопримечательностями Коломны.

На восьми новогодних экспрессах москвичи и гости столицы смогут поехать на экскурсии в города Подмосковья. Поезда будут курсировать от Курского, Казанского, Савеловского, Ярославского вокзалов столицы с 15 декабря по 28 февраля, отмечается в сообщении.