Воронежская область получит грант в 715 млн руб. за успешное развитие экономики

06.12.18 11:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Воронежская область заняла девятое место в перечне субъектов РФ по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий за 2017 год, сообщает пресс-центр облправительства.

По итогам года регион получит грант из федерального бюджета в размере 714,84 млн рублей.

В настоящее время Воронежская область занимает 7 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и 7 место по интегральному показателю качества жизни. Также все последние годы Воронежская область входит в десятку регионов-лидеров по темпам наращивания экономического потенциала.

Вопрос о распределении грантов регионов рассматривался на заседании правительства РФ 5 декабря. Всего на грантовую поддержку субъектов с высокими показателями эффективности деятельности органов исполнительной власти будет направлено 20 млрд рублей, и 40% от этой суммы - в регионы первой десятки.