ЯНАО и Газпром подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год

06.12.18 11:53

© РИА Новости. Михаил Маркив

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Ямало-Ненецкий автономный округ и ПАО "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве на 2019 год, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Подписи под документом на Бованенковском месторождении после ввода в эксплуатацию третьего газового промысла поставили глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Основным документом, регламентирующим сотрудничество региона и компании, является генеральное соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве.

Пресс-служба "Газпрома" сообщает, что налоговые платежи компании являются существенным источником для наполнения регионального бюджета. В 2018 году они могут составить около 62 млрд рублей, тогда как в 2017 году - 55,1 млрд рублей.

В соглашении о сотрудничестве речь идет об освоении месторождений Ямала, развитии транспортной и социальной инфраструктуры, охране окружающей среды. В частности, "Газпром" продолжит оказывать поддержку коренным малочисленным народам Севера, повышать уровень занятости населения.

В свою очередь правительство ЯНАО будет способствовать решению вопросов, связанных с формированием в регионе благоприятного инвестиционного климата, строительством и эксплуатацией производственных объектов "Газпрома".