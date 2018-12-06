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06.12.18 11:53
ЯНАО и Газпром подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год
Подписи под документом на Бованенковском месторождении после ввода в эксплуатацию третьего газового промысла поставили глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Основным документом, регламентирующим сотрудничество региона и компании, является генеральное соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве.
Пресс-служба "Газпрома" сообщает, что налоговые платежи компании являются существенным источником для наполнения регионального бюджета. В 2018 году они могут составить около 62 млрд рублей, тогда как в 2017 году - 55,1 млрд рублей.
В соглашении о сотрудничестве речь идет об освоении месторождений Ямала, развитии транспортной и социальной инфраструктуры, охране окружающей среды. В частности, "Газпром" продолжит оказывать поддержку коренным малочисленным народам Севера, повышать уровень занятости населения.
В свою очередь правительство ЯНАО будет способствовать решению вопросов, связанных с формированием в регионе благоприятного инвестиционного климата, строительством и эксплуатацией производственных объектов "Газпрома".
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