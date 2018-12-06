Экс-глава УФМС по ЯНАО получил 6 лет колонии по делу о хищении бюджетных средств

06.12.18 12:01

© РИА Новости. Сергей Ермохин

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Салехардский городской суд вынес приговор бывшему начальнику управления Федеральной миграционной службы России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорю Костюку и четырем его подчиненным по делу о хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

В частности, Елена Костюк, занимавшая должность начальника отдела и состоявшая в фактических брачных отношениях с И.Костюком, а также бывшие главный бухгалтер УФМС России по ЯНАО Ирина Нахимчук, заместители начальника управления Светлана Шульгина и Николай Герасичев привлечены к уголовной ответственности за пособничество в преступлении.

По версии следствия, на протяжении 2012-2016 годов И.Костюк принимал решения о выплате подчиненным премий или материальной помощи в завышенном размере.

В сообщении говорится, что остальные фигуранты дела "доводили до отдельных сотрудников информацию о необходимости передачи части полученного незаконного вознаграждения начальнику управления", собирали деньги и возвращали их И.Костюку.

Всего, как считает следствие, И.Костюк таким образом получил более 4 млн рублей.

Обвиняемые вину не признали, главный фигурант утверждал, что подчиненные добровольно передавали ему часть премий и помощи, которые он тратил на нужды управления.

Тем не менее, И.Костюк признан виновным по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения), ему назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима, со штрафом 500 тыс. рублей. Он также лишен специального звания полковник внутренней службы.

Е.Костюк, С.Шульгина, Н.Герасичев и И.Нахимчук получили от одного года до двух с половиной лет условно.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования правопреемника миграционной службы - УМВД России по ЯНАО, с осужденных в солидарном порядке взысканы похищенные деньги. Более 1,4 млн рублей, изъятых по месту жительства И.Костюка и признанные вещественными доказательствами, обращены в доход государства.

Также до исполнения имущественных взысканий сохранен арест на недвижимость и автомобили супругов Костюк.

Как сообщалось, изначально следственные органы возбуждали в отношении И.Костюка уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в отношении Е.Костюк - по ст.30 ст.285 УК РФ (покушение на злоупотребление должностными полномочиями).