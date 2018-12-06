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06.12.18 12:06

Музеи Петербурга готовы участвовать в развитии Кронштадта

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Учреждения культуры Санкт-Петербурга готовы участвовать в развитии туристического и культурного кластеров в Кронштадте, сообщил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

"Мы - и Русский музей, и другие учреждения культуры - готовы предоставить привлекательные моменты культурного воспитания. Мы готовы участвовать в развитии и туристического, и культурного кластеров. Мы к вашим услугам и готовы сотрудничать", - сказал В.Гусев в среду на расширенном совещании о создании учебно-научной базы ВМФ в Кронштадте. Совещание прошло под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Можно, в частности, сказал В.Гусев, открывать небольшие и не требующие больших затрат электронные филиалы Русского музея, "которые могут стать важной культурной составляющей и при развитии туристического кластера в Кронштадте, и, главное, - в воспитательной части учебного процесса в учебных заведениях". "Это патриотическое, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание. Это история России. Мы готовы к сотрудничеству", - отметил гендиректор.

По его словам, в среду в музее было оперативное совещание, на котором все поддержали инициативы Минобороны о развитии Кронштадта и переводе туда части военно-морских учебных заведений.

"Я уверен, - сказал В.Гусев, - что и все мои коллеги по ленинградской культуре поддерживают это решение о развитии Кронштадта, который стал ближе со строительством дамбы. Единственное, о чём мне подсказали коллеги, я этого как-то не ожидал. Есть одно обстоятельство: мне сказали, что определённая часть жителей Петербурга может быть если не недовольна, то опечалена этим решением. Это девушки Петербурга. Они будут опечалены, что курсанты будут далеко. Поэтому надо заранее продумать систему увольнительных и хорошего транспорта, чтобы можно было вернуться вовремя".

Гендиректор также отметил, что он и его коллеги благодарны Минобороны "за внимание и к истории, и к современным проектам, современному строительству, и к содержанию памятников культуры".

"Для сегодняшних, новейших форм образования, конечно, необходимы и новые здания, и новые помещения, - сказал В.Гусев. - Но замечательно и то, в какое состояние вы привели и приводите Адмиралтейство. Спасибо за поддержу с Военно-морской библиотекой. Она уникальная. Не такой уж большой объект, но редчайшие издания, навигацкие, географические атласы, редкие книги получили достойное новое здание".

Руководитель музея также сообщил, что к 2020 году будут окончательно завершены все работы в тех зданиях, которые военное ведомство передало культуре. Решение о финансировании уже есть, сказал В.Гусев.

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