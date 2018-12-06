Власти Ингушетии активизируют благоустройство приграничных сел после решения КС - Евкуров

06.12.18 12:27

© РИА Новости. Сергей Субботин

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Решение Конституционного суда РФ о признании соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечней, а также закрепившего его закона не противоречащими Основному закону страны, позволяет активизировать работы по развитию приграничной зоны, заявил агентству "Интерфакс-Юг" глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Основная тема дискуссий внутри нашей республики сегодня - решение Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности соглашения и закона об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Направляя запрос в Конституционный суд, мы были готовы к любому исходу. Сделано это было, прежде всего, чтобы беспристрастная сторона объективно рассудила, правильно ли мы поступили. Не подвергая критике позицию несогласных с этим решением, хочу сказать, что мы будем работать над развитием приграничных территорий, укреплением нашей государственности", - сказал Ю.-Б. Евкуров.

По его словам, одна из ближайших задач - начать работу по развитию населенных пунктов приграничной зоны, создать там инфраструктуру, улучшить условия для жизни.

"В развитии территории будут участвовать общественные советы приграничных населенных пунктов. Все инициативы будут согласовываться непосредственно с местными жителями, их мнение будет учитываться в первую очередь при реализации той или иной идеи и проекта. Это сейчас является приоритетом, на это мы направим наши силы - на созидание", - добавил ингушский лидер.

Конституционный суд РФ поставил точку в вопросе соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Я не сомневался в законности решения. Я рад, что обратился в Конституционный суд РФ и решение принято. Потому что это ставит точку в этом вопросе", - сказал Ю.-Б.Евкуров журналистам в четверг.

"Мы дальше будем развивать территории совместно с правительством Чечни, потому что совместные проекты нужны. Ни я, ни Рамзан (Кадыров) не запрещаем предпринимателям там работать", - сказал он.

Он напомнил, что граница между Чечней и Ингушетией сейчас "номинальная".