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06.12.18 12:24
Решение КС Ингушетии по закону о границе с Чечней противоречит КС РФ и действовать не может - судья Маврин
"Мы констатировали, что суд (КС Ингушетии), принимая такое решение, вышел за пределы своей компетенции. В этом смысле его решение, как противоречащее нашему решению, естественно, действовать не может", - сказал С.Маврин журналистам по итогам заседания КС РФ.
Он подчеркнул, что "решение Конституционного суда РФ по Конституции является общеобязательным для всех без исключения государственных органов, федеральных и республиканских, для всех граждан и не граждан, для всех без исключения на всей территории РФ". "Нет таких оснований, по которым бы где-то кем-то это решение могло бы не исполняться", - заявил судья.
Он подчеркнул, что КС РФ юридически в четверг не отменял решения КС Ингушетии, однако оно не может исполняться как выходящее за пределы компетенции органов власти субъектов РФ.
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