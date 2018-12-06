Решение КС Ингушетии по закону о границе с Чечней противоречит КС РФ и действовать не может - судья Маврин

06.12.18 12:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Решение Конституционного суда Ингушетии по закону о границе с Чечней вступает в противоречие с решением Конституционного суда РФ по данному вопросу и действовать не может, заявил судья КС РФ Сергей Маврин.

"Мы констатировали, что суд (КС Ингушетии), принимая такое решение, вышел за пределы своей компетенции. В этом смысле его решение, как противоречащее нашему решению, естественно, действовать не может", - сказал С.Маврин журналистам по итогам заседания КС РФ.

Он подчеркнул, что "решение Конституционного суда РФ по Конституции является общеобязательным для всех без исключения государственных органов, федеральных и республиканских, для всех граждан и не граждан, для всех без исключения на всей территории РФ". "Нет таких оснований, по которым бы где-то кем-то это решение могло бы не исполняться", - заявил судья.

Он подчеркнул, что КС РФ юридически в четверг не отменял решения КС Ингушетии, однако оно не может исполняться как выходящее за пределы компетенции органов власти субъектов РФ.