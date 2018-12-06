Кадыров назвал справедливым решение КС РФ по границе Чечни и Ингушетии

06.12.18 12:31

© РИА Новости. Саид Царнаев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Решение Конституционного суда РФ о законности соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией - справедливо, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я благодарен судьям, которые приняли справедливое решение", - сказал он в четверг журналистам.

Он пожелал чеченскому и ингушскому народу жить в братстве.

"Я приглашаю всех, кому интересна приграничная территория Чеченской республики, приезжать, мы сдадим в аренду, продадим. Пусть вкладывают, развивают", - сказал он.

Ранее в четверг Конституционный суд РФ не нашел противоречий Основному закону страны в соглашении об установлении границ между Ингушетией и Чечней, а также в закрепившем его законе.