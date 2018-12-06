Среднемесячная зарплата в Брянской области за 9 месяцев выросла на 10,8%, реальные доходы упали на 2,6%

06.12.18 12:31

© РИА Новости. Антон Денисов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Брянской области в январе-сентябре 2018 года увеличилась на 10,8% к уровню аналогичного периода 2017 года и составила 26,8 тыс. рублей, сообщил директор регионального департамента промышленности, транспорта и связи Виктор Войстроченко на заседании Советов директоров предприятий ОПК и машиностроения.

Реальная заработная плата составила 108,3% к уровню января-сентября 2017 года.

"Денежные доходы в расчете на душу населения за 9 месяцев 2018 года сложились в сумме 25,9 тыс. рублей, что на 0,4% больше, чем за соответствующий период 2017 года, при этом реальные денежные доходы населения составили 97,4%. Потребительские расходы в расчете на душу населения выросли на 3,3% - до 20,9 тыс. рублей", - сказал В.Войстроченко.

При этом директор департамента уточнил, что просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату на 1 ноября 2018 года составила в регионе 23,2 млн рублей, сократившись за месяц на 644 тыс. рублей, или на 2,8%.

"Задолженность сложилась на предприятиях обрабатывающих производств. Долгов по выдаче заработной платы из-за отсутствия бюджетного финансирования нет", - подчеркнул В.Войстроченко.