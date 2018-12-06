Противолодочный корабль и морская авиация РФ наблюдали за эсминцем США

06.12.18 12:42

© РИА Новости. Денис Петров

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" контролировал перемещение эсминца ВМС США в Японском море, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Эсминец УРО McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км. Более того, на протяжении всего перехода в международных водах американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации ТОФ", - заявил И.Конашенков.

По его словам, представитель ВМС США совершил "словесный подвиг", назвав "демонстративным" рутинный переход американского эсминца из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря.

"Если экипаж американского эсминца и "продемонстрировал" что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что в настоящее время, экипаж эсминца США находится на удалении более 400 км от территориальных вод РФ в центральной части Японского моря.

"Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными, и другими средствами", - подчеркнул И.Конашенков.

Ракетный эсминец ВМС США McCampbel в настоящее время находится в центральной части Японского моря на удалении более 400 км от территориальных вод России, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В настоящее время, экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США "демонстрирует" свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод Российской Федерации в центральной части Японского моря", - заявил И.Конашенков.

"Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными и другими средствами", - подчеркнул он.

Эсминец ВМС США Маккамбелл (USS McCampbell), оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", в среду в ходе похода в акватории Японского моря подошел на близкое расстояние к заливу Петра Великого близ Владивостока, где расположена главная база Тихоокеанского флота ВМФ РФ, сообщил телеканал "Си-Эн-Эн".

"Пятого декабря эсминец управляемого ракетного оружия Маккамбелл (DDG 85) провел операцию в районе Японского моря в рамках правил свободного мореплавания в международных водах", - сообщила официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США лейтенант Рэйчел МакМарр.

По ее словам, эсминец "Маккамбелл прошел вблизи залива Петра Великого для того, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы на законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации".

Она отметила, что "это относится к Японскому морю, а также другим районам по всему миру".

По словам представительницы Тихоокеанского флота ВМС США, поход американского ракетного корабля в непосредственной близости от залива Петра Великого был призван показать, что Соединенные Штаты "будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право".

Заявление было сделано на фоне недавнего инцидента в Керченском проливе, когда украинские боевые корабли незаконно пытались войти в акваторию Азовского моря.

Эсминец USS McCampbell относится к кораблям класса "Арли Берк". Всего в ВМС США имеется 66 таких кораблей. Они оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", ракетной установкой вертикального типа Mk41 для запуска противокорабельных ракет и торпедными аппаратами.