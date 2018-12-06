Главой нижегородского Дзержинска избран Иван Носков

06.12.18 12:48

© РИА Новости. Владимир Федоренко

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты думы Дзержинска - второго по величине города в Нижегородской области - на заседании в четверг избрали градоначальника, сообщает пресс-служба городского парламента.

"По результатам открытого голосования главой города стал Иван Носков, чья кандидатура была выдвинута губернатором региона и президиумом политсовета НРО партии "Единая Россия". Его кандидатуру депутаты городской думы поддержали единогласно", - говорится в сообщении.

По итогам прошедшего накануне конкурса кандидатами на должность были зарегистрированы исполняющий обязанности главы администрации И.Носков, заместитель главы администрации Анатолий Слизов и директор департамента управления делами администрации Сергей Архипов.

Однако А.Слизов снял свою кандидатуру, поэтому голосование проходило по двум кандидатам.

Вновь избранный глава города принес присягу и с этого момента приступил к исполнению полномочий.

В августе 2016 года депутаты думы Дзержинска приняли изменения в устав города, касающиеся перехода на одноглавую модель управления. Он должен был быть осуществлен до 2020 году.

В ноябре 2018 года глава Дзержинска Сергей Попов и глава администрации города Виктор Нестеров сложили свои полномочия - таким образом, переход на одноглавую модель управления городом состоялся.

И.о. главы администрации города был назначен И.Носков. Ранее он являлся замглавы администрации Нижнего Новгорода, а в ноябре занял пост первого замглавы администрации Дзержинска.