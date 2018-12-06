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06.12.18 12:50

Источник сообщил о размещении на Курилах новых РЛС для прикрытия морских рубежей

© РИА Новости. Александр Юрьев
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия разместила на Курилах береговые радиолокационные станции (РЛС) для прикрытия морских рубежей на тихоокеанском направлении, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Размещенные на Курилах станции наблюдения за морскими целями "Мыс-1" и гидроакустические комплексы создают сплошную зону для обнаружения и отслеживания всех надводных, подводных и воздушных целей", - заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что на вооружении Тихоокеанского флота также находятся береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

По словам источника, "принятые меры обеспечат, в случае необходимости, поражение авианосных и корабельных ударных групп в Тихом океане при попытке прорваться к нашему побережью".

Накануне телеканал CNN сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Маккамбелл (USS McCampbell) в среду в ходе похода в акватории Японского моря подошел на близкое расстояние к заливу Петра Великого близ Владивостока.

По словам официального представителя Тихоокеанского флота ВМС США Рэйчел МакМарр, эсминец Маккамбелл прошел вблизи залива Петра Великого для того, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы на законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации".

В Минобороны России охарактеризовали операцию США как "рутинный переход американского эсминца из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря".

"Эсминец УРО McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км. Более того, на протяжении всего перехода в международных водах, американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации ТОФ", - сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Осенью 2016 года официально сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта". Также российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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