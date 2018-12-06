Пермский край получит более 70 новых школьных автобусов от Минпромторга РФ

06.12.18 12:51

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6 декабря. Interfax-Russia.ru - Пермский край ожидает от Минпромторга РФ поставку 72 школьных автобусов в ближайшие месяцы, школьный автопарк региона будет увеличен до 600 единиц, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Благодаря поддержке федерации автопарк наших учреждений образования пополнится, и в ближайшее время в школы отправятся 72 автобуса. Произойдет стопроцентная замена автобусного парка сроком службы более десяти лет. Кстати, по количеству нового автотранспорта мы заняли второе место в Приволжском федеральном округе", - приводятся в пресс-релизе слова губернатора Пермского края Максима Решетникова.

По данным пресс-службы, после передачи нового школьного транспорта автопарк будет увеличен до 600 автобусов.

Автобусы будут направлены в Пермский, Ординский, Добрянский, Карагайский, Кунгурский, Сивинский, Частинский, Чернушинский и другие районы края. В этих территориях будет увеличено количество рейсов и маршрутов и, как следствие, организован безопасный подвоз детей из отдаленных территорий к месту учебы. В северные территории края будет направлен транспорт с полным приводом, что облегчит передвижение зимой, отмечается в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства образования и науки региона, 39 автобусов поступят в Пермский край до конца текущего года, оставшаяся часть - в первом квартале 2019 года.