Авария оставила без воды более 16 тыс. жителей Волхова

06.12.18 12:55

© РИА Новости. Евгений Одиноков

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Дежурная бригада ГУП "Леноблводоканал" устраняет аварию в Волхове (Ленинградская область), сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг.

"В результате прорыва стальной трубы диаметром 300 мм отключено холодное водоснабжение многоквартирных домов и семи социальных объектов", - говорится в сообщении.

Планируемое время устранения аварии - 18.40 мск. Обеспечение водой социальных объектов ведется в соответствии с поступающими от них заявками, отмечается в релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном МЧС, в зоне отключения находятся более 16 тыс. человек.

В Волхове проживают почти 45 тыс. человек.