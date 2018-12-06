Россия усиливает группировку ВМФ в Крыму кораблем с крылатыми ракетами "Калибр"

06.12.18 13:21

© РИА Новости. Александр Гальперин

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Новый малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" начал переход из Новороссийска в Севастополь, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"Новый МРК Черноморского флота "Орехово-Зуево" выполнил все мероприятия по плану государственных испытаний и начал переход из пункта базирования Новороссийск в пункт постоянной дислокации - Севастополь", - сказал А.Рулев.

Он сообщил, что торжественный подъём Военно-морского флага на корабле и приём его в состав ВМФ запланирован на декабрь этого года в Севастополе.

МРК "Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Он является седьмым кораблём в модернизированной серии "Буян-М" и вторым, построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита морской экономической зоны государства.

Усиление Черноморского флота проходит на фоне недавнего инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники с применением оружия задержали три украинских корабля, шедших из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море.