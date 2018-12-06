Пик новогодних пробок в Москве начнется с 24 декабря

06.12.18 13:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Дорожно-транспортная ситуация в Москве в последние две недели декабря будет особенно напряженной и нормализуется лишь к вечеру 30 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в четверг.

"Регулярные "новогодние" пробки будут наблюдаться уже с середины месяца, пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдет на спад", - сказал представитель пресс-службы.

По информации ЦОДД, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

"Из-за подготовки к новогодним праздникам традиционно увеличится количество поездок, которые совершают жители столицы и соседних регионов по городу. По нашему прогнозу, число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит больше 3,7 млн машин в сутки", - пояснили в пресс-службе.

На загруженность дорог также окажут влияние перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые прибудут в Москву для участия в новогодних елках. Кроме того, негативно на дорожную ситуацию будут влиять снег и гололедица.

ЦОДД рекомендует москвичам по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря.