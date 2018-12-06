Дедолларизация не означает отказа от свободного оборота американской валюты в РФ - Медведев

06.12.18 13:29

© РИА Новости. Михаил Кутузов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрета на хождение доллара США в России не будет, а дедолларизация не означает отказа от этой валюты.

"Дедолларизация вообще не означает отказа от доллара. Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой. И никакого запрета на хождение доллара в установленных законом рамках в нашей стране не будет", - сказал Д.Медведев в интервью пяти российским телеканалам в четверг.

"Люди смогут свободно помещать деньги в долларах и свободно продавать доллары, менять их на рубли или на иную валюту", - подчеркнул Д.Медведев.