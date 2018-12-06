Штрафы за некачественные нефтепродукты на АЗС вводятся в Нижегородской области с 1 января

06.12.18 13:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 декабря. Interfax-Russia.ru - В Нижегородской области с начала 2019 года будут взиматься штрафы не только за фальсифицированное топливо на АЗС, но и за некачественные нефтепродукты.

Минпром Нижегородской области сообщает, что с 1 января вступает в силу постановление облправительства "О введении ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива в Нижегородской области". Документ предусматривает запрет продажи через топливно-раздаточное оборудование АЗС некачественных нефтепродуктов, выпускаемых не по техническому регламенту (ТС 013/2011), в частности, судового маловязкого топлива, печного топлива, газоль-керосиновой фракции и иных средних дистиллятов.

"Такие дистилляты в среднем на 10% дешевле нормального топлива, и люди, конечно, соблазняются дешевизной. При этом содержание серы в таких нефтепродуктах превышено в сотни раз, что очень негативно сказывается на двигателе автомобиля и приводит к дорогостоящему ремонту. И окружающей среде наносится значительный вред. Постановление поможет защитить и потребителей, и природу. Мы, кстати, такой нормативно-правовой акт приняли одними из первых по стране", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова.

В Минпроме области агентству "Интерфакс-Поволжье" пояснили, что в случае выявления нарушений Минэкологии и природных ресурсов области сможет привлекать недобросовестных владельцев АЗС к административной ответственности, установленной статьей 5.9 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.

Согласно КоАПу региона, нарушение установленных правительством области ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на территории области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. рублей; на юридических лиц - 500 тыс. рублей.

В Минпроме добавили, что плановые и внеплановые проверки будет проводить Росстандарт. По результатам проверок в случае фиксации факта, установленного в новом постановлении облправительства, материалы будут направляться в Минэкологии области для организации дальнейшей работы.

В настоящее время (до вступления в силу нового постановления) к ответственности можно привлечь только недобросовестных продавцов топлива, продающих под видом качественного бензина фальсификат.