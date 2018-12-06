В Крыму задержан адвокат Курбединов, защищающий одного из арестованных украинских моряков

06.12.18 14:05

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали в четверг в Крыму адвоката Эмиля Курбединова, сообщил "Интерфаксу" его коллега Айдер Азаматов.

"Эмиля Курбединова задержали, когда он ехал из дома в офис. Сейчас он находится в отделении МВД. Ему, насколько мне известно, вменяют статью 20.3 КоАП РФ. В ближайшее время его повезут в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения административного материала", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба МВД Крыма не подтверждает, но и не опровергает данную информацию.

Статья 20.3 КоАП РФ предполагает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций.

Э.Курбединов защищает ряд жителей Крыма, которым инкриминируется участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", а также представляет интересы одного из украинских моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных российскими пограничниками в Черном море за нарушение границ России.