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06.12.18 14:05
В Крыму задержан адвокат Курбединов, защищающий одного из арестованных украинских моряков
"Эмиля Курбединова задержали, когда он ехал из дома в офис. Сейчас он находится в отделении МВД. Ему, насколько мне известно, вменяют статью 20.3 КоАП РФ. В ближайшее время его повезут в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения административного материала", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба МВД Крыма не подтверждает, но и не опровергает данную информацию.
Статья 20.3 КоАП РФ предполагает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций.
Э.Курбединов защищает ряд жителей Крыма, которым инкриминируется участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", а также представляет интересы одного из украинских моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных российскими пограничниками в Черном море за нарушение границ России.
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