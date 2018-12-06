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06.12.18 14:36
Геральдический совет одобрил гимн, герб и флаг Псковской области
Как сообщает в четверг пресс-служба региональной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что вопрос с геральдическими символами региона не находил решения около 25 лет, в течение которых официальную региональную атрибутику делали по наитию, используя элементы, различавшиеся как по виду, так и по сути.
"Учитывая историю нашего региона, ситуация, по меньшей мере, ненормальная. Но даже будучи единственным регионом РФ, у которого нет официально утвержденного герба, флага и гимна, мы эту работу не могли делать впопыхах", - сказал он.
На открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области поступило 47 заявок: 14 - с проектами герба и флага, 33 - гимна. Самым юным участником отбора стал пятиклассник, а самым почтенным - 83-летний пенсионер из Плюсского района.
По словам М.Ведерникова, критерии разработки проектов герба и флага региона включали два основных момента: необходимо было сохранить привычный для жителей региона и людей, знающих Псковскую область, облик символов, но в то же время использовать детали, отличные от герба Пскова.
Итоговые эскизы символов впервые за 25 лет прошли экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.
Как отмечает пресс-служба, по техническому заданию гимн должен иметь высокохудожественный поэтический уровень, соответствовать жанровым особенностям, отражать прошлое, настоящее и будущее Псковской области. По итогам конкурса победителем была признана работа члена Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов, почетного работника высшего профессионального образования РФ Татьяны Рыжовой.
По итогам обсуждения и голосования проекты гимна, флага и герба были единогласно поддержаны членами областного геральдического совета.
Кроме того, М.Ведерников предложил ходатайствовать перед Общественной палатой региона об инициации проекта закона "Об официальных символах Псковской области" и внесении его в региональное собрание депутатов.
"Если депутаты поддержат этот законопроект, то у нас есть все шансы войти в новый год с официальными, утвержденными символами Псковской области", - заключил губернатор.
На одобренных гербе и флаге изображены идущий барс, сопровождаемый выходящей из серебряного облака благословляющей рукой. Щит герба увенчан императорской короной.
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