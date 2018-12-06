Эсминец США не создавал военной угрозы России - Косачев

06.12.18 14:28

© РИА Новости. Максим Блинов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Демарш американского ракетного эсминца в районе залива Петра Великого не создавал прямой военной угрозы России, но после керченского инцидента США захотели показать, кто хозяин всех морей, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Прохождение ракетного эсминца ВМС США USS McCampbell в районе залива Петра Великого в Японском море, где расположена база российского Тихоокеанского флота, конечно же, не создавало какой-то непосредственной военной угрозы России", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что российские моряки держали американское судно под контролем, его конвоировал российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".

"Но, собственно, американцы и не преследовали цели кого-либо напугать. Обоснование акции, как и принято у американцев, звучит в виде "фанфар". Мол, корабль прошел возле залива Петра Великого "в знак протеста против чрезмерных морских требований России и в целях поддержки прав, свобод и законного использования моря", заявила представитель Тихоокеанского флота США Рейчел МакМарр. То есть, мол, это был такой "одиночный пикет" в знак протеста и в поддержку прав и свобод, а не приближение корабля ВМС самой сильной державы мира к границам другого государства", - отметил сенатор.

По его мнению, "никакого иного смысла в этом демарше и, правда, не было".

"После украинской провокации США посчитали важным активизироваться и на море, показать всему миру, кто в доме - то есть на всех морях планеты - хозяин", - сказал К.Косачев.

Другое дело, отметил он, по американским данным, США провели "операцию по свободной навигации" в этом районе впервые с 1987 года. По мнению сенатора, эта дата весьма символична.

"Мы сейчас отброшены назад в далекое прошлое, в котором провокации были нормой. Что дальше? Какое еще "дно" пробьют американцы, желая продемонстрировать миру, что все в нем должно происходить только под их контролем и с их разрешения? И какими новыми рисками это обернется для всех? Увы, вопросы риторические", - сказал К.Косачев.