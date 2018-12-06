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06.12.18 14:49

СКР возбудило уголовное дело после инцидента в московской школе, куда старшеклассник принес нож

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи проверят на предмет халатности деятельность учителей московской школы, где подросток угрожал причинить себе вред, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По указанию исполняющего обязанности руководителя Главного управления СК по Москве Андрея Стрижова на предмет халатности будут проверены должностные лица общего образовательного учреждения и иных компетентных органов", - сказала Ю.Иванова в четверг "Интерфаксу".

Также, по ее словам, следователи проверят условия жизни юноши.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, сказала Ю.Иванова, не уточнив, по какой именно статье.

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