Около 3,5 млрд руб. требуется на модернизацию санаториев на Кавминводах

06.12.18 15:21

© РИА Новости. Валерий Мельников

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Проект концепции развития региона Кавказских Минеральных Вод подготовлен на Ставрополье - он предусматривает модернизацию санаториев, развитие инфраструктуры и решение ряда других вопросов, сообщает пресс-служба главы региона.

"Концепция является рабочим документом, который будет корректироваться и дополняться. Вместе с тем, уже сейчас ее проект направлен на достижение нескольких стратегических целей. В качестве первой из них глава края Владимир Владимиров назвал устранение инфраструктурных ограничений, которые сегодня создают помехи для развития Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, существуют серьезные инфраструктурные ограничения - особенно, в части обеспеченности территорий сетями канализации, водоснабжения, а также дорожные вопросы.

"Второй комплексной задачей является модернизация санаторно-курортной базы в регионе. Ориентировочная потребность в средствах на это в ближайшей перспективе составляет, по озвученной губернатором оценке, 3,5 млрд рублей. Около половины этой суммы необходимо для обновления диагностического и другого оборудования, используемого в здравницах Кавминвод", - отмечается в пресс-релизе.

Также Концепция предусматривает реализацию комплекса мер для развития социальной сферы, защиты экологии, обеспечения безопасности в регионе.

Работа над проектом документа продолжается, ее планируется завершить до конца зимы, сообщает пресс-служба.