Дело о многомиллионных взятках экс-главы Удмуртии Соловьева передано в прокурору

06.12.18 15:32

© РИА Новости. Максим Блинов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Завершено следствие по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на сумму 139 млн рублей от строителей мостов через Каму, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Удмуртской республики А.Соловьева. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала С.Петренко в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, А.Соловьев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2016 годах А.Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

"За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей", - сказала С.Петренко.

Она отметила, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, "подробно давая показания об обстоятельствах преступлений".