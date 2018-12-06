Стратегия развития туризма до 2035 года разработана в Тульской области

06.12.18 15:37

© РИА Новости. Юрий Сомов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Комплексное развитие территорий с созданием кластеров предусмотрено в новой стратегии развития туризма в Тульской области, рассчитанной до 2035 года, сообщила пресс-служба облправительства.

"Туризм в регионе динамично развивается. Формируется комфортная туристическая среда и инфраструктура. Разработана стратегия развития туризма до 2035 года", - сказал в четверг на заседании правительства области министр экономического развития Григорий Лаврухин.

Сейчас в области три туристско-рекреационных кластера. Тульский кластер сформирован на территории Тулы и Щекина. В Окский кластер входят территории, расположенные рядом с рекой Ока - Заокский район и город Алексин. В Куликовский кластер вошли населенные пункты, располагающиеся в непосредственной близости от трассы М-4 "Дон" - Узловая, Венев, Новомосковск, Богородицк, Кимовск, Куркино, Епифань.

В состав территории перспективного развития "Юго-Запад" вошли три муниципалитета области - Белевский, Одоевский и Суворовский районы.

По каждому кластеру определены основные направления развития. Это строительство новых гостиниц и туристических баз, открытие кафе и ресторанов, объектов развлечений для туристов и местных жителей.

Сейчас в регионе активно развиваются такие виды туризма, как сельский, промышленный, гастрономический, событийный, культурно-познавательный, военно-патриотический, детский образовательный, экстремальный, религиозный и деловой.

Планируется, что к 2024 году в регион будут приезжать более 1 миллиона туристов в год. В этом году по предварительной оценке турпоток составит более 700 тысяч человек. При этом львиная доля туристов приезжает в Тульскую область из стран СНГ, Китая, Германии и Италии.