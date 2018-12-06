Постов на границе Ингушетии и Чечни не будет, заявил Евкуров

06.12.18 16:44

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии и Чечни решили убрать посты на границе двух регионов, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Граница, которая определена, чисто номинальная, там не будет ни колючей проволоки, ни постов, которые мы договорились убрать, и этим хотим показать пример всем регионам Северного Кавказа. Между людьми тем более нет границы. Как общались, так же и будут общаться, даже будет лучше. Некоторое время требуется, чтобы все осознать, будем продолжать развитие", - сказал ингушский лидер журналистам.

При этом он отметил, что направлявшийся в Конституционный суд РФ запрос не был связан с наличием сомнений относительно законности принятого главами двух регионов решения.

"Мое обращение в Конституционный суд России не связано было с тем, что я лично сомневался в законности - незаконности соглашения о границе. До заключения соглашения мы изучали законы республики, законы РФ, знали, как мы действуем, по какому пути идем. Я рад, что все-таки обратился в КС РФ и решение принято. Потому что это все-таки ставит точку в этом вопросе", - сказал Ю.-Б.Евкуров.

По его словам, власти двух регионов совместно будут развивать инфраструктуру приграничных территорий.

"Совместные проекты на границе нужны. Ни я, ни Рамзан Кадыров не запрещает предпринимателям, представителям той или иной национальности заниматься бизнесом, тем, кто хочет работать, развивать приграничную территорию", - добавил глава региона.

Главы Чечни и Ингушетии Р.Кадыров и Ю.-Б.Евкуров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот документ. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носила легитимный характер.

30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным.

Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней от 26 сентября 2018 года необходимо утвердить на референдуме республики.

Глава Ингушетии заявил, что признание несоответствующим Конституции республики закона об установлении границы с Чечней не является основанием для его отмены.

8 ноября в КС РФ поступил запрос Ю.-Б.Евкурова о проверке конституционности соглашения и закона о границах между Ингушетией и Чечней. Заседание по этому делу состоялось 27 ноября.

На заседании в четверг Конституционный суд РФ не нашел противоречий Основному закону страны в соглашении об установлении границ между Ингушетией и Чечней, а также в закрепившем его законе.