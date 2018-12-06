Арестованному экс-главе Ростехнадзора по СЗФО вменяют хищение более 5,6 млрд рублей

06.12.18 16:58

© РИА Новости. Руслан Кривобок

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Экс-глава Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорий Слабиков обвиняется в хищении более 5,6 млрд рублей в составе организованной группы, у него изъяли еще 428 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг.

Дзержинский районный суд в четверг продлил до 11 апреля 2019 года арест Г.Слабикова и домашний арест для его дочери Елены, которая также попала под уголовное преследование.

По данным пресс-службы, в ходе следствия у Г.Слабикова было обнаружено и изъято ещё 428 млн рублей.

"Инкриминируемое Слабиковым преступление совершено организованной группой и связано с хищением 5 612 016 998 рублей 12 копеек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, Г.Слабиков и его дочь Елена были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, 57-летний чиновник Ростехнадзора содействовал хищению средств из фондов некоммерческих саморегулируемых организаций. За свое "покровительство" он регулярно получал незаконное вознаграждение в сумме не менее 1 млн рублей, в том числе через посредника.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Г.Слабиков подозревается в получении денег от представителей саморегулируемых организаций (СРО) в рамках дела о хищении 4 млрд рублей из их компенсационных фондов.

Г.Слабиков был назначен руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора в 2009 году. До этого он руководил Невско-Ладожским бассейновым водным управлением федерального агентства водных ресурсов, возглавлял Северо-Западное межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества. С конца 1990-х годов он работал председателем Фонда имущества Ленинградской области. Ранее, с 1994 по 1998 год, руководил территориальным агентством федерального управления по делам несостоятельности в Петербурге.