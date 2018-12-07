Магаданский губернатор поручил за неделю разобраться с вопросом об увеличении зарплат бюджетникам

07.12.18 08:31

© РИА Новости. Антон Денисов

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Магаданской области Сергей Носов считает, что заложенных Минфином региона 107 млн рублей на повышение в 2019 г. заработной платы работникам бюджетной сферы недостаточно, сообщает в пятницу пресс-служба главы области.

"У меня есть сомнения в цифрах. Мне кажется, что 107 миллионов - недостаточно. Через неделю каждый министр должен иметь документы, где будут указаны данные по уровню заработной платы работников учреждений, которые находятся в ваших ведомствах. Задача - подготовить уточненные цифры. Министерство труда прошу подготовить положение, в котором будут определены низкооплачиваемые категории", - сказал С.Носов на заседании областного правительства, в ходе которого обсуждался вопрос увеличения зарплат.

Кроме того, губернатор предложил профильным министерствам к следующему заседанию правительства подготовить информацию о разработке системы оплаты труда, которая позволит реализовать поручение по увеличению зарплаты на 5 тыс. рублей отдельным категориям работников.