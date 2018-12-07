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07.12.18 08:40
Сахалинский город Долинск остался без воды из-за аварии на водопроводе
"Еще 4 декабря мы разместили объявление для горожан, что в ночь на 6 декабря будут вестись плановые ремонтные работы на магистральном водопроводе. За ночь работы должны были завершить. Но утром 6 декабря при запуске системы прорвало трубу, пришлось снова перекрывать водоснабжение и устранять порыв", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в устранении аварии задействовано несколько аварийных бригад. В пятницу организован подвоз воды населению и в социальные учреждения города.
Устранить аварию планируется вечером в пятницу, но собеседник не исключил, что работы могут затянуться.
Он сообщил, что в настоящее время в городе 10-11 градусов мороза. По его данным, в Долинске (райцентр Долинского района) сегодня проживают более 10 тыс. человек.
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