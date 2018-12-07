Сахалинский город Долинск остался без воды из-за аварии на водопроводе

07.12.18 08:40

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Жители города Долинска (юг Сахалина) сутки находятся без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в пресс-службе администрации Долинского городского округа.

"Еще 4 декабря мы разместили объявление для горожан, что в ночь на 6 декабря будут вестись плановые ремонтные работы на магистральном водопроводе. За ночь работы должны были завершить. Но утром 6 декабря при запуске системы прорвало трубу, пришлось снова перекрывать водоснабжение и устранять порыв", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в устранении аварии задействовано несколько аварийных бригад. В пятницу организован подвоз воды населению и в социальные учреждения города.

Устранить аварию планируется вечером в пятницу, но собеседник не исключил, что работы могут затянуться.

Он сообщил, что в настоящее время в городе 10-11 градусов мороза. По его данным, в Долинске (райцентр Долинского района) сегодня проживают более 10 тыс. человек.