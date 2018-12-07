Циклон оставил без электричества почти тысячу жителей камчатского села Апача

07.12.18 08:47

© РИА Новости. Руслан Шамуков

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Энергоснабжение в селе Апача Усть-Большерецкого района Камчатки, прерванное в среду из-за циклона, частично восстановлено, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края.

"На данный момент все социальные объекты работают в штатном режиме, энергоснабжение населенного пункта осуществляется за счет подключения дизельных генераторов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Апаче сейчас находится министр ЖКХ и энергетики региона Олег Кукиль.

"Отключение электроснабжения произошло из-за обрывов на высоковольтных линиях. 5 декабря на Камчатке был сильный ветер и пурга, из-за которых и произошла авария. На месте работают специалисты ресурсоснабжающих организаций. Все социальные объекты электричеством обеспечены в полном объеме. Жителям оно подается по графику по веерному принципу", - приводятся в сообщении слова О.Кукиля.

Он добавил, что до полуночи пятницы по местному времени постоянное электроснабжение в селе Апача должно быть восстановлено.

По данным краевого правительства, в селе Апача Усть-Большерецкого района, находящегося в 100 км по воздуху от Петропавловска-Камчатского проживает 975 чел.