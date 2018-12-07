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07.12.18 09:20

Иркутская область намерена продвигать свои лекарственные растения на рынок РФ и за рубеж

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
7 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области поможет производителям продукции из дикорастущего сырья в продвижении уникальных сибирских товаров и в расширении рынков сбыта, сообщила в пятницу пресс-служба правительства со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Вячеслава Козина.

"Мы видим, что это направление имеет влияние на стимулирование роста производства и переработки продукции, более активное осуществление предпринимательской деятельности в сельских районах <...> способствует развитию самозанятости населения", - отметил В.Козин.

Как уточняется, в регионе разработана программа по развитию сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Она направлена на "продвижение уникальной сибирской продукции, расширение рынков сбыта и укрепление позиций выпускаемой продукции как на российских, так и на зарубежных рынках".

"Предприятиям будут компенсироваться затраты, связанные с сертификацией и декларированием продукции, а также затраты по участию в российских и зарубежных выставках", - говорится в сообщении.

В 2018 году власти выдали шести предприятия гранты для заготовки, хранения, переработки, сортировки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и продуктов их переработки, а также на приобретение техники, специализированного автотранспорта и оборудования. Общая сумма грантовой поддержки составила 29,4 млн рублей.

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