ФСК повысит надежность передачи мощности с СШГЭС

07.12.18 09:42

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 декабря. Interfax-Russia.ru - ПАО "ФСК ЕЭС" приступило к модернизации открытого распределительного устройства на самой мощной подстанции в Хакасии 500 кВ "Означенное", сообщила пресс-служба филиала компании - "МЭС Сибири".

Реализация проекта повысит надежность передачи мощности с Саяно-Шушенской ГЭС в энергосистему Сибири и надежность электроснабжения республики, в том числе потребителей Абакана и Саяногорска, а также горнолыжного курорта "Гладенькая".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала, модернизацию подстанции планируется завершить к 2020 году.

В пресс-релизе говорится, что инвестиции в проект составят 306 млн рублей.

В рамках модернизации будут смонтированы новые коммутационные аппараты на двух линиях электропередачи, отходящих от подстанции. На открытом распределительном устройстве вместо воздушных выключателей энергетики установят элегазовые аналоги. Такие устройства более компактны, надежны и просты в обслуживании, имеют длительный межремонтный период и срок эксплуатации (не менее 30 лет).

Подстанция 500 кВ "Означенное" была введена в эксплуатацию в 1984 году. В настоящее время она входит в пятерку крупнейших питающих центров Сибири. Трансформаторная мощность объекта составляет 1606 МВА.

Филиал "ФСК ЕЭС" - "Магистральные электрические сети Сибири" - работает на территории Сибирского федерального округа, в зону обслуживания входят электросетевые объекты, расположенные на территориях Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, республик Бурятия, Хакасия и Тува, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию.

Саяно-Шушенская ГЭС - крупнейшая гидростанция России, входит в состав "РусГидро" (MOEX: HYDR). Установленная мощность - 6,4 тыс. МВт (10 гидроагрегатов по 640 МВт каждый).