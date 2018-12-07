Бывшего замглавы Курганской области суд оставил под арестом

07.12.18 09:51

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Курганский областной суд рассмотрел апелляцию на арест по делу о коррупции бывшего заместителя губернатора региона Романа Ванюкова, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облсуда.

"Постановление судьи Курганского горсуда оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Р.Ванюков остается под стражей.

Как сообщалось, в конце ноября Курганский городской суд арестовал бывшего чиновника на два месяца - до 28 января.

По версии следствия, в 2018 году Р.Ванюков, который на тот момент занимал пост вице-губернатора - директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, через посредника получил более 3 млн рублей взятки за своевременную оплату по контракту о строительстве автодороги.

Было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Вместе с Р.Ванюковым задержали посредника и взяткодателя.

Р.Ванюков занимал свой пост с марта 2017 года. Он ушел в отставку по собственному желанию в начале ноября этого года в ходе кадровых перестановок после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадима Шумкова.