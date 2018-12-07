Более чем на сутки задержан рейс с острова Фукуок в Екатеринбург

07.12.18 10:00

© РИА Новости. Илья Питалев

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Вылет самолета авиакомпании Royal Flight с вьетнамского острова Фукуок в Екатеринбург задерживается примерно на 36 часов, свидетельствуют данные онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Самолет должен был прибыть в четверг в 17:40, теперь время прибытия намечено на 6:20 в субботы.

В колл-центре авиакомпании агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что вылет планируется на 23:00 пятницы. Причины задержки рейса не уточнили.