Мать и четверо детей госпитализированы из-за возможной утечки газа в Челябинской области

07.12.18 10:09

© РИА Новости. Руслан Кривобок

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Женщина и четверо ее детей, жители многоквартирного дома в поселке Увельский Челябинской области, доставлены в ночь на пятницу в больницу с признаками отравления бытовым газом, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Ночью жительница многоквартирного дома вызвала скорую помощь для себя и своих детей, почувствовав недомогание. Она и четверо детей - 2001, 2002, 2015 и 2016 годов рождения были госпитализированы с признаками отравления бытовым газом, состояние удовлетворительное", - сказал сотрудник пресс-службы.

На месте работают аварийные газовые службы. В квартире и на площадке не выявлено высокой загазованности, источник возможной утечки выясняют специалисты.

В свою очередь пресс-служба регионального Минздрава уточняет, что пациенты поступили в больницу с жалобой на тошноту и головокружение.

"Медики бригады "скорой", войдя в квартиру, сразу почувствовали сильный запах газа. Помимо обратившейся 36-летней женщины, в квартире находились четверо спящих детей - одного года, трех, 13 и 17 лет. Врачи перекрыли подачу газа, распахнули все двери и форточки и стали оказывать первую помощь. Затем всех пятерых госпитализировали в детское отделение", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу старших детей выписали, женщина с маленькими детьми пока остается под наблюдением с диагнозом - отравление природным газом. Врачи оценивают их состояние как стабильное, удовлетворительное.