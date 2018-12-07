Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
  
В честь великих: в России выбрали имена крупным аэропортам
   
Пригрозили выходом: США дали России 2 месяца на исполнение ДРСМД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
07.12.18 10:09

Мать и четверо детей госпитализированы из-за возможной утечки газа в Челябинской области

© РИА Новости. Руслан Кривобок
7 декабря. Interfax-Russia.ru - Женщина и четверо ее детей, жители многоквартирного дома в поселке Увельский Челябинской области, доставлены в ночь на пятницу в больницу с признаками отравления бытовым газом, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Ночью жительница многоквартирного дома вызвала скорую помощь для себя и своих детей, почувствовав недомогание. Она и четверо детей - 2001, 2002, 2015 и 2016 годов рождения были госпитализированы с признаками отравления бытовым газом, состояние удовлетворительное", - сказал сотрудник пресс-службы.

На месте работают аварийные газовые службы. В квартире и на площадке не выявлено высокой загазованности, источник возможной утечки выясняют специалисты.

В свою очередь пресс-служба регионального Минздрава уточняет, что пациенты поступили в больницу с жалобой на тошноту и головокружение.

"Медики бригады "скорой", войдя в квартиру, сразу почувствовали сильный запах газа. Помимо обратившейся 36-летней женщины, в квартире находились четверо спящих детей - одного года, трех, 13 и 17 лет. Врачи перекрыли подачу газа, распахнули все двери и форточки и стали оказывать первую помощь. Затем всех пятерых госпитализировали в детское отделение", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу старших детей выписали, женщина с маленькими детьми пока остается под наблюдением с диагнозом - отравление природным газом. Врачи оценивают их состояние как стабильное, удовлетворительное.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.12.18 12:42
Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве
.
  07.12.18 12:32
Виртуальная библиотека появилась на станции метро "Пушкинская"
.
  07.12.18 11:42
ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в текущем году - Собянин
.
  07.12.18 11:27
Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора
.
  06.12.18 14:49
СКР возбудило уголовное дело после инцидента в московской школе, куда старшеклассник принес нож
.
  06.12.18 13:23
Пик новогодних пробок в Москве начнется с 24 декабря
.
  06.12.18 11:59
ЦБ РФ аннулировал лицензию Экономикс-банка
.
  06.12.18 11:54
Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных за зиму 13 см
.
  06.12.18 11:48
В Москве создано Управление долевого строительства
.
  06.12.18 11:37
Восемь экскурсионных "Зимних экспрессов" запустят между столицей и городами Подмосковья


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket