Прекращено дело против экс-сити-менеджера Ялты - защита

07.12.18 10:20

© РИА Новости. Владимир Федоренко

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Адвокат бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко Юрий Авдеев сообщил о прекращении следователями уголовного дела в отношении его подзащитного в связи с отсутствием состава преступления,

"Прекращено уголовное преследование 16 ноября. Состава преступления нет, ущерба нет", - сказал Ю.Авдеев журналистам в четверг.

Комментарием СКР по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, экс-чиновнику вменяли обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Басманный суд Москвы 23 мая отправил А.Ростенко в СИЗО до 21 июля.

Однако спустя некоторое время он оказался на свободе, был замечен в Крыму.

А.Ростенко, возглавлявший администрацию Ялты с осени 2014 года, подал в отставку летом прошлого года по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова.

С.Аксенов расценил задержание А.Ростенко в Москве как провокацию против властей республики и "чей-то заказ". Он напомнил, что лично отстранил А.Ростенко от работы "за неэффективное управление администрацией" Ялты, а следственные органы по его обращению проверяли деятельность ялтинской администрации, которую тот возглавлял.

В материалах уголовного дела, в рамках которого задерживали А.Ростенко, фигурировал земельный участок в Ялте.

"Дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что муниципальным образованием город Ялта был оформлен за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ "Санаторий "Алупка" Министерства внутренних дел РФ. Это решение было принято в 2015 году, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела... После этого в течение 2,5 лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из нее не выбывал, попыток продажи не было... Ни я, ни кто-либо из представителей власти республики не обращался в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе", - говорил С.Аксенов.