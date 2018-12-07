Дело адвоката Курбединова рассматривалось около пяти часов в Крыму

07.12.18 10:25

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Киевский районный суд Симферополя в пятницу продолжит рассмотрение административных материалов на адвоката Эмиля Курбединова, подозреваемого в распространении экстремистской информации в интернете.

Заседание суда длилось в четверг около пяти часов. Интересы Э.Курбединова в суде представляли рекордное количество юристов: более 10-ти адвокатов и правозащитников.

"Эмиль до 9.00 утра завтрашнего дня будет дома. В пятницу продолжение процесса", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Э.Курбединова Айдер Азаматов.

Э.Курбединову вменяют часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций).

Э.Курбединову, как сообщили ранее источники "Интерфакса", инкриминировали размещение в 2013 году в соцсети "Фейсбук" поста с символикой "Хизб ут-Тахрир" (организация запрещена в РФ).

Аккаунт адвоката в этой социальной сети, по данным на вечер четверга, недоступен.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") крымской полиции задержали в четверг Э.Курбединова по дороге в офис, сообщил "Интерфаксу" его коллега Айдер Азаматов.

Представитель пресс-службы МВД по республике Крым сказал "Интерфаксу", что крымская полиция не подтверждает, но и не опровергает данную информацию.

Э.Курбединов занимается в Крыму резонансными делами. В его "кейсе" - защита фигурантов дел "Хизб ут-Тахрир", дела заместителя председателя меджлиса крымских татар (организация запрещена в России) Ильми Умерова и журналиста подразделения "Радио Свобода" Николая Семены, осужденных по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Э.Курбединов также является одним из адвокатов, занимающихся защитой моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных российскими пограничниками в Черном море за нарушение границ России в ноябре.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал задержание Э.Курбединова "запугиванием защитников украинских моряков" и сообщил о событиях в Крыму своим коллегам во время заседания ОБСЕ.

Как ранее сообщал "Интерфакс", Э.Курбединов провел 10 суток в изоляторе временного содержания в Симферополе в начале 2017 года за пост 2013 года с символикой "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), но в другой соцсети - "ВКонтакте". Тогда ему вменялась та же статья КоАП РФ.